第20屆SBL冠軍系列賽，經過5天休兵日，板橋體育館20日湧入滿場球迷！台灣銀行背水一戰，簡家暐下半場狂攻20分，全場得23分，三分球7投5中，加上陳侑昫帶傷回歸，全隊五人得分達雙位數，合力以98比93擊退裕隆納智捷，冠軍系列賽打成2比2平手局面，21日下午4點進行最終G5。

「教練有跟我說前面學長已經打這麼多場，體力可能比較不夠，要我們替補的做好準備。」簡家暐從挑戰賽至今六戰上場合計不到十分鐘，今天替補上陣近18分鐘，次節一上場就先貢獻一記三分球，下半場更是火力全開，是台銀能守住勝利的功臣之一。

即使前幾場出賽時間較少，簡家暐還是相當有信心做出手，他說：「上場的時候，場下教練、學長都用很堅定的眼神看我，我知道他們很相信我。」對此台銀總教練陳國維表示，簡家暐從挑戰賽就已經做好準備，這兩天練習也看到每球把握度都非常高，「狀況有在預期中的樣子。」

不只簡家暐發揮，張家禾、瑪哈尼的強勢進攻，王偉丞的關鍵助攻還有陳侑昫回歸帶來的禁區戰力，都讓台銀今天打得更順手，即使裕隆使用《李恩條款》補上來自台灣啤酒的菲爾斯，仍擋不住台銀的團隊發揮。

陳國維指出，挑戰賽就已經非常清楚菲爾斯在場上的優、劣勢，反而是針對本土做防守，成功鎖住射手的攻擊，自身進攻打得強勢又有耐心，擅長的轉換快攻也打得更快，才能贏下這場勝利。

談到陳侑昫的回歸，陳國維笑說：「只能說有他的感覺真好。」近6場少了陳侑昫，對於禁區戰力有一定影響，今天他一回歸就拿下15分、8籃板、2助攻、3阻攻，攻守兩端的發揮確實帶給團隊安全感。

「練球就試過各種包紮方式，今天還是有點不舒服，賽前也吃止痛藥。」陳侑昫透露，左手無名指骨裂後，醫生其實建議休息6至8週，但不想錯過關鍵的比賽，休息3週就帶傷上陣，只是一個月沒有打這麼激烈的比賽，讓他直呼：「有點喘。」