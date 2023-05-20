深夜改裝車發出的噪音讓人不堪其擾，桃園市大園警分局為改善此問題，18日晚間結合環保局在觀音區成功路二段設置路檢點，以「馬上攔、馬上測、馬上罰」的強力執法手段，針對改裝噪音車輛予以告發。

大園警分局指出，轄內台15線、台61線及台66線快速道路，因路寬又直，常有改裝車聚集擾人安寧，為此警方於18日20至22時，在觀音區成功路二段設置路檢點，結合環保局針對改裝車噪音部分，加強攔檢稽查，共攔查30輛汽機車，其中11輛機車疑似改裝排氣管噪音超標，經檢測後有5輛超過噪音管制標準，由環保局依噪音管制法等相關規定逕予告發。

大園警分局表示，員警於執勤中發現改裝車輛疑似噪音超標，均依法蒐證通報環保局通知車主強制驗車，今年1至4月已通報203件，警方將持續強勢執法，還給民眾安寧生活環境。

警方強調，執法公權力不容挑戰，呼籲民眾切勿擅自改裝車輛製造噪音，或有競駛、競技等危險駕車行為，並應遵守交通規則，維護道路交通安全。