新北市環保小局長活動邁入第十年，今 （20日）為第十屆小局長12堂課中的最後一堂課「環保行動小公民」，市長侯友宜特別錄製一段影片勉勵小局長，並由環保小局長活動創始元老─副市長劉和然擔任最後一堂課的講師，小局長們熱烈地分享一年來的課程心得，同時向副市長請益各式環境問題；適逢環保小局長十周年，前幾屆的小局長學長姐也帶著滿載全體小局長共同回憶的「十光寶盒」來到現場共襄盛舉，鼓勵學弟妹莫忘當選小局長時的初衷，要持續在生活中實踐環保理念，並擴散給身邊的人。

市長侯友宜表示，十年間培育了1054位小局長，每位小局長都是一顆環保種子，肩負著將環保理念傳播出去的使命；市長勉勵小局長不要忽視自己的力量，要把學習到的環保理念帶回學校和家庭，每個人都能「做一件事讓地球更美好」，讓環境有所改變。市長也鼓勵小局長們勇敢想像城市未來的樣貌，跟新北市一起成長，甚至帶著新北市改變。

新北市環保小局長活動邁入第十年，今 （20日）為第十屆小局長12堂課中的最後一堂課「環保行動小公民」。（環保局提供）

副市長劉和然與小局長們分享，十年前開創環保小局長活動時，環保局從零開始摸索，經過同仁反覆討論、集思廣益設計出這套豐富的課程，十年之中不斷調整課程、與時俱進，環保小局長計畫的核心價值已然確立，環保與教育都在做未來的事，透過環保小局長計畫讓孩子們學習環保知識，而且不只著眼於現在，更期待能藉由小局長們將所學傳播出去，建構出下一代人對環境的關懷。

小局長們在先前的課程中，除了學習到豐富的環保知識，也開始發現身邊許多以前未曾注意過的環保議題，今日小局長們紛紛把握機會向劉副市長請益，面對小局長們的熱烈提問，劉副市長毫不藏私，結合多年環保、教育專業及公務生涯經驗傾囊相授、一一回答。

另外，今日有8位小局長學長姐也來到課程現場，他們帶著盛載全體小局長共同回憶的「十光寶盒」，與學弟妹們分享自己環保路上的成長經歷，第一屆的小局長李理毅表示，長大之後會逐漸被既有認知固化，能從小就接觸環保非常幸運，因為更容易吸收環保知識並養成習慣；同為第一屆的王心言提到，參與環保小局長課程後，在生活中會開始關注各種消耗能源的源頭，並思考如何節電；第三屆李庭妤及第五屆莊方妤不約而同提到，對於小局長課程中認識到的節能標章印象深刻，課後只要看到家電，就會不自覺查看產品有無節能標章；第四屆的余維禎回憶小局長課程帶領她第一次接觸電動車，當時感到非常新奇，而如今電動車已是常見的交通工具了。學長姐們將「十光寶盒」與第十屆的114位小局長分享，鼓勵學弟妹們莫忘初衷，把環保使命繼續傳承下去。

環保局自2013年推動環保小局長計畫至今，引領1054位小局長透過體驗與實作、透過親臨環保工作現場，深入地了解環保領域的各個面向，除了傳遞豐富的環保知識，更希望這些知識能陪伴著小局長成長，不斷形成更多更成熟的環保理念，也相信有朝一日他們能在社會的不同角落，繼續發揮他們的影響力，一起形塑這個城市的未來樣貌。