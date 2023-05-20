5月20日除了具有甜蜜意涵的諧音外，同時也是聯合國頒布的世界蜜蜂日，主要目的是為了喚起大眾對於蜜蜂保護的關注，以致力於推廣養蜂教育的養蜂學家安東·楊沙（Anton Janša）生日這天作為紀念頒布。在新北市平溪區東勢里紫東社區裡，農友養蜂產蜜注重自然環境的維護，農作物不使用化學肥料與農藥，以避免毒害蜜蜂神經系統，也不使用除草劑，讓蜜蜂有充足的蜜源，保護蜜蜂也產好蜜顧好環境，同時新北市農業局也協助社區整修生態教育空間，共同推廣養蜂教育。

除了讓蜜蜂有好的生活環境外，紫東社區也透過導覽與採蜜體驗DIY，讓更多民眾了解生態維護對養蜂的重要性。體驗教學的據點「紫東社區生態教育會館」原為平溪國小東勢分校，在少子化加上人口外移情形下，目前學校已不再作教學使用。新北市農業局協助紫東社區將此處整修為生態教育空間，以體驗學習的形式帶領廢校重生；現場亦提供有咖啡及簡餐，以及販售在地生產的蜂蜜，往來遊客可安排至此稍作休息。

在地生產的蜂蜜除了品質優良外，因北部山區濕潤的地質以及天候，生長出特有的鴨腳木樹、紅淡比樹、樹杞及酸藤等植被，讓蜂蜜具有獨特的風味，歡迎民眾以行動支持友善環境的養蜂方式，產品在農會超市及丰玉農場網站皆可以購買。

紫東社區在水源豐沛且自然生態資源豐富環境下，不僅產出好品質的蜂蜜，同時也適合螢火蟲生長。每年4月中旬起到5月底止是最佳的賞螢時間，入夜後即可看到遍地閃爍飛舞的螢火蟲，歡迎民眾把握最後一波賞螢機會，報名賞螢或養蜂導覽可向紫東社區發展協會總幹事潘俊青(0938-696209)聯繫。

新北市農業局長李玟表示，目前新北市共有18個農村再生社區，從生活、生產、生態等各面向深入推動社區永續發展，藉由農事體驗能讓民眾更加深入了解農村社區，打造全方位永續「農業健康市／式」，歡迎前往農村進行一場農事體驗小旅行。更多活動訊息及產品資訊可至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書專頁掌握最新消息。