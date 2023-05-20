【又嘉氣象報報】周二白天起雨減緩 東北季風增 北東降溫

受到西南風影響，明（21）日各地大多是多雲到晴的穩定天氣，高溫來到32度左右，不過氣象局指出，另一波鋒面將於下周一（5/22）晚間通過，屆時全台降雨機會增加，西半部地區更容易出現猛烈雨勢。另外，今日下午生成的颱風「瑪娃」暫時對台沒有影響，預測路徑後期的變數較大，下個周日（5/28）過後會是觀測的重點。

根據氣象局資料顯示，明日吹西南風，各地普遍多雲到晴、溫暖偏熱，高溫可達30至32度，局部地區會更熱，低溫則有23、24度左右，天氣較穩定，僅清晨至上午中南部有零星降雨，午後近山區也有短暫陣雨。

氣象局預估，22日晚間將有一波鋒面快速通過，全台降雨機率增加。（圖／氣象局提供）

至於未來一周天氣如何？氣象局指出，下周一（5/22）白天和下周日相近，但氣溫更高，各地高溫可達31到33度，東南部可能有焚風，入夜後鋒面接近，越晚北部降雨機率越高。下周一到下周二清晨（5/22、5/23）鋒面快速通過，全台各地有雨，西半部雨勢尤其明顯，易出現突如其來的強降雨或雷雨。

氣象局表示，下周二白天開始降雨趨緩，但鋒面南移的過程中，會對南部、東部及東南部帶來陣雨，再加上東北季風增強，北部及東北部氣溫略降；預估下周三（5/24）東北季風減弱，各地氣溫回暖，到下周六（5/27）前水氣相對較少，天氣變化不大，東部及東南部地區仍有零星陣雨，其他地區則多雲到晴。

值得注意的是，今年第2號颱風「瑪娃」已於今日下午生成，目前位於距離台灣東南方約3千多公里的海面上，氣象專家彭啟明預估其路徑將北轉，朝西北方向移動，未來一周對台灣沒有影響，不過預報末期路徑分歧，仍有不確定性，還得持續觀察其發展。氣象局預報員黃恩鴻指出，下個周日（5/28）過後，瑪娃颱風路徑是否影響台灣將是關注的重點。