經歷去年的重挫後，美國科技股今年迄今漲勢驚人，Meta、亞馬遜等大型科技股表現亮眼。但美國銀行策略師蘇布拉曼尼亞（Savita Subramanian）警告，成長股泡沫逐漸成形，現在的漲幅只是人工智慧話題所帶動，需求下滑並未反應在股價上。

蘇布拉曼尼亞接受CNBC採訪時呼籲，投資人應該迴避大型科技股，因為市場仍未消化疫情放緩所導致的科技需求下滑。他說，「科技股在目前的環境中，凸顯出其週期性。」

蘇布拉曼尼亞表示，「過去兩年我們在科技上的支出，是因為當時無法外出，什麼也做不了，因此無論企業或消費者只能花費在科技上，如今2021、2022年的需求開始下滑，但科技股卻沒有反應出來。」

科技股2023年表現強勢，大型科技股Meta和亞馬遜等股價大漲，主要由人工智慧題材所帶動，OpenAI旗下聊天機器人ChatGPT讓市場看見人工智慧的潛力，吸引投資人的關注。

但針對人工智慧引領科技股漲勢，蘇布拉曼尼亞認為，這無法成為一個驅動大型科技股上漲，具有說服力的理由，「我們所處的環境中，長期成長股存在巨大的資產泡沫。」