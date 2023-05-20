許書豪從小愛冒險、樂衷自我突破，從戶外到居家，從衝浪滑板到高山露營，每項挑戰都是幫助他品嚐人生滋味的過程。提到近2、3年的新歡「手沖咖啡」，許書豪對自己的手藝深具信心：「老婆誇爆了，丈母娘也超愛我泡的咖啡，每次來我家都會說『我可以來一杯你的咖啡嗎』！不是客套、是真的很愛。」讓他很有成就感。

許書豪近年愛上手沖咖啡。（鄧博仁攝）

許書豪從小就不愛咖啡苦味，直到疫情爆發前，才試著開始品嚐，「3年前跟朋友去咖啡店跟著人家亂點，意外喝到一杯手沖咖啡，我當下心想『天啊這不是咖啡，有果香耶！』，原來咖啡也有沒那麼難入口的」，於是著手研究各種咖啡豆，買回家沖泡請老婆一起試喝。

平日閒暇之餘，許書豪最愛在家裡煮一壺咖啡，讓居家環境充滿香氣，相當重視生活品味，「不只咖啡，我跟老婆一起洗碗時，還有個很重要的習慣，就是一定要放音樂，我們還會關燈、點蠟燭，這樣洗起來會很開心，還可以慢慢洗增進夫妻情趣，就不會覺得洗碗是一件家務事」，幫兒子洗澡時也要放音樂？他大笑秒回：「喔那不用，那是在打仗。」

這些年他經歷結婚當爸人生大事，當年那個什麼都想嚐試、樂於挑戰新鮮事的大男生，走進家庭蛻變為更成熟、更穩重的男人，時隔3年多推出新專輯《最美的地方》，透過每一首創作，分享發生在他生命中誕生或逝去的真實故事，錄音時唱到感性的部分，許書豪經常爆哭喊卡，感慨表示：「這張專輯滿滿的淚水，很多時候是沒辦法當下就完成（錄音）。」尤其〈帶著你的笑容〉這首歌，是他寫給過世的狗狗，「先前錄過2次但一直沒辦法控制音色，隔了1年又重新錄，我才比較平靜下來」，但還是花了5天、錄了無數次才完成。

許書豪時隔3年多推出新專輯《最美的地方》。（鄧博仁攝）

許書豪分析自己個性，對身旁某些事物的確有些執著，「然後像我去露營，如果今天我買的帳篷不漂亮，那我會懷疑自己去露營到底是為了什麼，覺得好像浪費時間」，製作專輯同樣如此，「一定要發一張自己滿足的作品，我絕對不會為了別人需要而去做，就算成品最後沒有什麼人聽到，我也覺得沒關係，或許將來可以給我的小孩聽」。