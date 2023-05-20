為因應高齡社會浪潮，新北市政府在111年6月達成29區、1032里皆有設置銀髮俱樂部目標後，再創「銀髮俱樂部先修班」，把服務觸角延伸至公寓大廈，讓社區照顧體系更臻完善。為號召更多公寓大廈加入服務行列，社會局於20日在全國首座也是目前唯一由管理委員會開辦「全時段」社區關懷據點的中和世紀皇家公寓大廈辦理觀摩會，由關懷據點執行長陳世鴻分享建構長者照顧網絡的歷程，並邀請動健康種子教師林玉燕親自示範課程帶領技巧。

社會局副局長許秀能表示，截至112年4月底，新北市65歲以上已逾69萬7千人，佔全市人口比約17.36％。鑒於國人平均餘命已大幅提高，男女均達到80餘歲，傳統以65歲為老人定義和退休年齡劃分已不符時代需求，市府為推動有為老化政策，在里里設置銀髮俱樂部達標後，也期盼服務更多長輩。

許秀能說，由於新北市幅員遼闊，城鄉風貌不同，全市有超過1萬個公寓大廈設有管委會，社區內即有許多長輩生活其間，如能運用社區公共空間，設計適合長輩活動的課程，讓長輩下樓即能參加活動，對於長輩的身心健康會有極大助益，也能達到守望相助、減輕家人的照顧負荷。

新北市社會局邀請各公寓大廈管委會到中和世紀皇家公寓大廈觀摩，希望推動銀髮先修班。（社會局提供）

世紀皇家社區關懷據點執行長陳世鴻表示，都市化所引致公寓大廈成為主流住宅型態，與人口高齡化均為全球皆然問題，台灣80％人口居住都會區，如何於公寓大廈落實長者照顧服務，為急迫重要課題，因此該社區於2年前就響應新北市成立銀髮俱樂部甚至照顧關懷據點，因社區內各項體健休閒遊憩設備俱全，包含有文康室和游泳池、健身房、卡拉OK等，被譽為6星級關懷據點，在市府輔導下，引入動健康、藝文活動等課程，長輩都非常喜歡參加，也期盼所有公寓大廈管理委員會都能參與銀髮先修班計畫，進而建立銀髮俱樂部與社區照顧關懷據點，共同為建構安居樂業生活環境努力。

參與活動最年長的住戶李丹表示，因已高齡91歲，行動反應不是很靈敏，家人也會擔心外出參與活動的安全，但在管委會成立俱樂部後，下樓即可參加，非常方便，課程也很多元。

老人福利科長林妏燕表示，凡公寓大廈管委會參加「銀髮先修班」，每年可申請2萬元的補助，利用社區內公共空間辦理休閒、運動、藝術及人文成長等各式課程，目前全市已受理45處公寓大廈申請，預計年底前會達到250處的目標。