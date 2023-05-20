美對台軍售延遲交貨，引發討論。美國將透過「總統撥款權」軍援台灣5億美元，但是退輔會主委馮世寬稱「會付出不可預期的代價」。總統蔡英文表示，馮世寬講的都澄清了，不多做解釋，感謝美國國會對我們的支持。退役中將帥化民表示，美國給的武器，限制了台灣的打法。而退伍軍人都知道，台灣不能打城鎮戰、巷戰，難道要把2300萬老百姓一起捲進去嗎？

帥化民今(20日)在政論節目《新聞大白話》中表示，美國軍售軍援，會破壞我們既有的防衛計畫。若照美國那一套，能不能打贏勝仗？大家深表懷疑。所以國防部長邱國正、馮世寬都不會很積極配合。

帥化民接著指出，美國給的武器，限制了台灣的打法，限制正規軍人沒有辦法發揮正常戰力，而把老百姓拖進去。退伍軍人都知道，台灣不能打城鎮戰、巷戰，難道要把2300萬老百姓一起捲進去嗎？

針對美軍援台灣5億美元，帥化民認為，5億美元並不是大數目，如果以現代化的武器來說，只能買幾件而已，若是要送些彈藥、輕兵器，也是100、200件的東西，沒有什麼太大的價值。美國每賣一樣東西，比如賣的是1億美元的飛機，後面可能1、2億美元零附件都在它手上，還有彈藥，恐怕會予取予求。