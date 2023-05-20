新北市長侯友宜日前正式接受國民黨徵召參選 2024 總統，今( 20 )日上午先舉行誓師大會展現決心，晚間又到三重參加《董事長開講》粉絲見面會並發表說，大談從警生涯的感想，並以「分裂的台灣」為題，闡述自己看到執政黨用「愛台灣」分裂彼此，自己身為對國家、社會有責任感的人，必須挺身而出。

侯友宜在開場時，先談起自己過去的擔任警察，到後來擔任警政署長、新北副市長、市長的心路歷程，隨後就以「分裂的台灣」談起正被分裂的社會。

侯友宜認為，「分裂的台灣」要以兩個面向來討論，其一是台灣歷史過程中造成的分裂，另一個就是在處理兩岸、國際事務上，採取不同路線所造成的分裂。

侯友宜說，過去台灣實施戒嚴，對社會造成很多傷痕，後來經過政黨輪替，不論是誰執政，都應該努力弭平傷痕。但他也疑問，甚麼到現在當年留下的傷口沒有癒合，甚至還有擴大跡象？關鍵的的原因，就是因為有政黨、政客刻意在傷口上撒鹽，每到選舉就藉此操作仇恨，讓自己增加選票。

侯友宜認為，面對歷史，我們不該重蹈覆轍，但如果有人不斷把歷史當成撕裂眼前社會的工具，我們的社會當然會向後退。

侯友宜提到，台灣對外也正面對挑戰，中國大陸將它的統一模式強加在台灣頭上，以台灣主流民意來說，這是多數人都不能接受的事情，任何執政黨在服膺民意的原則上，都必須讓中華民國有能力阻擋各種壓力，站在和平追求的基礎上，自我提升到讓對方沒有能力負擔開戰的代價。

侯友宜也將話鋒轉向民進黨，面對這樣的外部壓力，現在的執政黨卻是把國家對外的戰略，用二分法切割成「親美」、「親中」兩種路線，在這種情況下，倡議兩岸對話交流的人，都被貼上「中共同路人」的標籤。無形之中，把台灣區分為「抗中保台」、「親中賣台」兩種人，把錯綜複雜的兩岸、國際問題，變成低成本、卻有效分裂自己人的工具，讓選舉變成「愛台灣」跟「不愛台灣」的比賽。侯友宜也問現場和網路上的觀眾，「有誰不愛台灣嗎？」現場也大聲回應「沒有！」

侯友宜也問，現在還有多少人會刻意區分原住民、客家人、閩南人？會用本省人、外省人來區隔彼此？侯友宜強調，不管過去是誰先來後到，此時此刻我們站在台灣這塊土地上，都是台灣人，不管你的認同是甚麼，只要在台灣這塊土地上，中華民國就是我們的國家，台灣是我們的家，我們都是台灣人。

侯友宜也感慨，「我看到有政黨持續破壞台灣的團結，用愛台灣來分裂彼此，身為國家、社會有責任感的人，能不挺身而出嗎！」