新北市客家局辦理「新北藍茶藝術季─弄色靛靛食茶柑香」系列活動，首度以藍染、茶為主題策劃系列活動，推出走讀小旅行、藍染DIY手作、大型主場活動，讓參與民眾來到新北市客家文化園區從藍染與茶認識客家文化產業，並從中更認識三峽在地產業。

主場活動今日（20日）於新北市客家文化園區隆重登場，規劃野餐派對、好客茶席、藍染與植物染手作DIY、打藍菁礐池體驗、親子兒童劇、特色市集等活動內容。首先以打藍儀式揭開序幕，現場由林素琴局長及三峽在地學校校長共同展現客家先民在溪邊漂洗染布、菁礐打藍製靛的意象，結合環境教育理念，推廣天然染色工藝。

打藍儀式-體驗客家先民於菁礐池打藍過程。（新北市客家局提供）

當天活動染系列手作、市集活動、藝文表演、野餐派對也是熱鬧非凡，推出藍染藍型糊、紮縫大方巾DIY以及植物染茜草根與茶染DIY讓民眾報名參與，結合三峽青心柑種好茶，由客籍茶行帶來揉茶品茗體驗。並邀請新北在地學校莊敬高職、桃子腳國中小，以及新北客家藝文團體帶來精彩表演。為推動藝術扎根與推動客家表演藝術，現場由新家藝術下鄉列車「蘭陵箏樂團」帶來精彩客家組曲，讓參與民眾從音樂賞析中認識客家文化之美。

此外，本次市集活動邀請新北市青年局的「青年行動宣導車」，帶來趣味的互動遊戲。接著本活動首度以「客家歌謠」結合「藍染工藝」邀請杯子劇團帶來互動式親子兒童劇，讓參與野餐派對的親子家庭了解客家文化與藍染技藝元素。參加者鍾小姐表示，透過藍型糊DIY認識原來藍染可以如此多樣化呈現一個經典圖騰，還能透過現場表演活動中認識客家歌謠與藍染的文化，相當超值！

新北市客家局長林素琴表示，112年新北藍茶藝術季活動以「地方創生」、「青年培力」、「客家文化」三大主軸進行規劃，結合三峽在地創生，扶植在地天然染產業，透過活動將藍染重新詮釋，將工藝生活化傳達給民眾。並結合青年培力，由客家局培力出來的藍染社群教師團共同設計藍染技法與圖騰，並加入活動團隊共同策劃與教學，未來將持續在客家文化園區推行藍染工藝。客家文化透過本活動，以創新創意的方式呈現，吸引許多民眾從藍染手作了解傳統工藝，從小旅行走讀認識新北二次移民客庄型態與產業、從表演中習得客語之美。

新北市客家文化園區上半年「技藝客家」系列活動已經圓滿落幕，下半年將以「生活客家」為主題，辦理食農夏令營、五寮納涼採筍食農月、作客三鶯趣、醃漬收冬趣等活動，詳細資訊請鎖定新北市客家局臉書粉絲專頁。