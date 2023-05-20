中國大陸近年來對台不斷軍演，而放眼東亞各國軍事戰備，潛艦無疑成為海洋爭霸的重要關鍵，最近更傳出能搭載巨浪-3飛彈的解放軍096核潛艇將下水，到時中美兩大強國在核子武器上將達到「核平衡」。對此，陸軍退役中將帥化民20日就表示，「096的泵噴技術是很大的突破，這對美國來講是很大的威脅」，引發討論。

帥化民19日在中天節目《全球大視野》中表示，「潛艦有一個最大的致命傷，就是被別人發現，因為潛艦的船殼在水深底下，壓力已經很大了，如果有深水炸彈在旁邊一爆，船殼一破就毀了，沒人能活，所以保持靜音是潛艦最重要的目標」，帥化民更接著說，「096核潛艇有一個最大的突破，它用的是泵噴推進器，不用內燃機帶動傳動軸，而是用磁力驅動讓螺旋槳轉，這省掉這麼大一根傳動軸」。

帥化民更強調，「096核潛艇沒有傳鬥軸，噪音將得非常低，螺旋槳的葉片角度也調整，他的推力就出來了，這兩項突破讓096的航速增加、靜音減少，而且沒有傳動軸、內燃機，船體空間也空出很多，代表可以多帶飛彈，所以096的泵噴技術是很大的突破，這對美國來講是很大的威脅」。