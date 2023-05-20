金氏紀錄世界最大畫作「世紀大佛」創作者，集禪學、藝術創作與著述於一身的禪師洪啟嵩，近年提出人類即將要進入新的宇宙世紀，值此之際他推出《宇宙音》書畫展，期以覺性藝術啟迪人心，共創和平地球。

「宇宙音是什麼？是宇宙氣息的流動」洪啟嵩20日在台北上古藝術當代畫廊舉辦的作品展開幕式上指出，畫宇宙實則是畫心，是自己在禪定當下所感，猶如一個細胞進入宇宙行旅，又彷彿宇宙就存在單一細胞之內。洪啟嵩認為人即宇宙、心即宇宙，人們擺渡在這宇宙中即是自由、自在。

洪啟嵩自述其創作：「在畫出這無際的星空時，其實就是一個『畫心』的過程。我在畫宇宙，宇宙在畫我。作畫對我而，就如同我的所有人生，我的生命就是禪觀、修鍊的過程。」他也認為每個人的心就構成了未來的宇宙，因此用真心畫宇宙，也是向宇宙發出善淨的訊息，也自許畫出讓人幸福、健康、快樂乃至開悟的畫。

《宇宙音》藝術展開幕，包括海地駐台大使潘恩、奧地利台北辦事處主任陸德飛、阿拉伯在台商會理事長韓威爾，以及中信創投董事長王志剛、台大土木系教授李鴻源、中華大學校長劉維琪、前統一集團總裁林蒼生、年代集團創辧人邱復生等均到場祝賀。

此次展出洪啟嵩近年來宇宙藝術的創作成果，他表示每張畫都有它的心願，每幅作品的生命都比人類生命更長久，因此作品會開創自己的時空生命，也會帶著觀者在宇宙中歷覽風景。「每一幅畫對我而言，都是一則公案」洪啟嵩說。