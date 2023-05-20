日本雙人組合「GARNiDELiA」由主唱MARiA（美依禮芽）與鍵盤手toku（阿部尚德）組成，今（20日）晚在新莊Zepp New Taipei開唱，吸引1800人到場支持，「二次元宅男女神」美依禮芽近日因參加陸綜《乘風2023》（簡稱《浪姐4》）暴紅，今也努力用中文和台下粉絲互動，開場就先親切問候：「大家好，我是美依禮芽，請叫我小美，大家開心嗎？4年不見，很高興見到你們，謝謝大家，今天就一起嗨吧。」

大約1個半小時的演唱會，美依禮芽都沒有下台休息。（好玩國際文化提供）

看到粉絲熱烈地應援打CALL，美依禮芽除了頻用中文萌喊「超開心」、「大家和我一起跳」，和大讚粉絲「你們也可愛」、「最棒」之外，還驚喜加碼獻唱她在《浪姐4》一公舞台時，和龔琳娜合作的周杰倫〈花海〉，演唱前她用中文詢問歌迷「我上了中國的節目，你們有看了嗎？」聽到台下熱情的回應，她也開心說「喔 ～謝謝！謝謝！」並邀大家一起合唱，直呼「我真的很喜歡這首歌，很開心可以唱給大家聽」。

美依禮芽努力用中文和台下粉絲互動。（好玩國際文化提供）

大約1個半小時的演唱會，美依禮芽都沒有下台休息，體力相當好。安可環節唱到〈桃源戀歌〉時，美依禮芽只要唱出「我愛你」這句時，台下也馬上吶喊「我愛你」，最後他們帶來經典曲〈極樂淨土〉，粉絲也跟著一起跳舞、拍手，畫面相當震撼，活動結束前，聽到台下傳出超大聲的「我愛你」，美依禮芽也開心回「再見，下次見，我愛你」，阿部尚德則說「感謝你們的支持」，並與全場大合照，為活動畫下圓滿句點。

美依禮芽驚喜獻唱〈花海〉。（好玩國際文化提供）

而他們此次來台雖行程緊湊，還是抓緊時間品嚐了台式熱炒以及思念已久的小籠包，點滿各式口味大快朵頤，正式彩排前，美依禮芽也笑說：「不知道是不是前1天吃到了台灣美食，覺得皮膚好像變好了。」演出後台，主辦單位則準備了珍珠奶茶及麵線等小吃，希望他們可以在演出之餘充分享受到美食。