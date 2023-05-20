朱男在超商門口被警方上銬後，被警員狂打12下警棍，頭部見血。（翻攝畫面）

警方最後利用辣椒水制伏朱男，被警員狂打12下警棍，頭部見血。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市一名28歲朱姓男子，今日上午在中壢長沙路某超商內，因他愛吃的「義式黑胡椒舒肥雞胸肉」賣完了而情緒失控，亂砸店內物品，還襲擊到場處理的2名員警，造成1人輕微腦震盪、1人臉部擦挫傷，最後2警負傷下以辣椒水將其制伏，引發網友熱議。晚間最新畫面曝光，當朱男在超商門口被警方上銬後，被警員狂打12下警棍。

中壢分局 分局長 唐嘉仁說明

一段從超商裡面拍攝的影片，稍早被po到臉書社團「爆廢公社二館」，影片中，朱男蹲坐在超商門口時，一名員警拿出警棍先朝他頭部重重揮擊一棍，之後就接連揮擊並繞到朱男面前很K數棍，朱男被打得側躺而下，打的朱男無力招架。

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網友紛紛在PO文留言質疑，「拿甩棍爆打一個已經坐在地上被制服的人，垃圾鴿子」、「警察在報仇吧」、「可悲警察，情緒控管不佳就不要當執法人員」、「台灣的警察就是這模樣，對善良百姓威風凜凜，遇到這種就是這熊樣，真是懷疑繳稅養這些」、「浩克被打成浩呆了」。但也有網友認為，警察真可憐 如果開槍也會被嘴，不開也會被嘴…，「不要等到被打的是你們或者死了警察才在那說怎麼不拔槍」。

朱男被員警痛毆後被壓制，身體多處受傷送醫治療，經確認朱男沒飲酒，警方稍早將朱男從警車上壓解下車，雙手戴上手銬及腳鐐，由2名員警押解進警局。訊後將依毀損、傷害、妨害公務等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

中壢分局分局長唐嘉仁表示，本分局中壢所員警於今(20)日處理長沙路一帶超商內，朱姓男子情緒失控一案，警方到場勸離時遭朱男攻擊，致使到場員警頭部、面部受傷，其中一員有輕微腦震盪，朱男經制服仍於超商外持續咆哮並以「我要殺了你們」等言語持續挑釁員警，致使員警一時情緒失控動手毆打。

針對同仁情緒失控動手毆打部分，本分局將調查完整事件釐清事實後，追究同仁相關責任，同時加強值勤訓練，以避免事件再次發生。

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