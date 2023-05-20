圖切爾向拜仁球員表明爭取餘下2場聯賽全勝便可成功衛冕（圖片來源︰達志影像）

德甲倒數最後兩輪的比賽，拜仁慕尼黑32戰得68分位列榜首，多特蒙德32戰得67分緊追其後。拜仁本周六主場對力爭下季歐聯資格的RB萊比錫，絕對是不「勝」無歸，本場首選讓分/拜仁慕尼黑勝。進取一點，也可考慮大小[總分]大2.5甚至3.5。

【足球-德甲】[RB萊比錫 @ 拜仁慕尼黑][05/21(日) 00:30] [編號 805]

拜仁在3月國際賽周之前的聯賽客場1:2負勒沃庫森後，解僱主教練尤利安·納格爾斯曼Julian Nagelsmann，改由曾執教過多特蒙德的前英超切爾西總教練托馬斯·圖切爾 Thomas Tuchel 接手。可惜成績令人更失望，在歐冠和德國盃同樣遭受淘汰，只剩德甲為目標，而圖切爾領軍後，拜仁聯賽7戰5勝1平1敗，勝出率為71.4%，最近3場則全勝。

圖切爾也向球員表明，只要在餘下2場聯賽全勝，就可成功衛冕，呼籲曾經發生衝突的塞內加爾球星 馬內 Sadio Mané 和德國翼鋒 薩內Leroy Sané 可拋開成見，為拜仁爭取勝利。另外，翼鋒格納布里 Serge Gnabry成為奇兵，最近3場聯賽進了4球。

對手RB萊比錫聯賽32戰得60分排名第三位，跟第五位的弗萊堡有4分距離，就算本場敗在拜仁之下，只要在最後一場聯賽擊敗沙爾克04，應該也可以取得下賽季歐冠的資格。RB萊比錫對拜仁「勝」算不太高，最近11場遇上對方成績是5平6敗0勝，作客最近7場則是3平4敗0勝。

拜仁不勝無歸，相反RB萊比錫對拜仁往績真是太差，本場首選不讓分/拜仁慕尼黑勝，也可考慮讓分/拜仁慕尼黑勝、大小[總分2.5大]。

推薦︰ <足球>805 RB萊比錫@拜仁慕尼黑 不讓分/拜仁慕尼黑勝、讓分/拜仁慕尼黑勝；大小[總分2.5大]、[總分3.5大]。

荷蘭前鋒 唐耶爾·馬倫本賽季為多特蒙德攻進9球（圖片來源︰達志影像）

多特蒙德在德甲32戰得67分排名第二，落後衛冕的拜仁慕尼黑1分。保持冠軍希望多特蒙德在餘下的比賽必須全勝。多特蒙德周日對奧格斯堡，一定以全取3分為目標。只是球隊2023年作客成績真不太好，首選大小[總分1.5大]，也可考慮讓分/奧格斯堡(+1)。

【足球-德甲】[多特蒙德 @ 奧格斯堡][05/21(日)23:30] [編號 807]

多特蒙德最近6場聯賽不敗，成績為4勝2平，勝出率有66.6%，不敗率則為100%。多特蒙德成績是主場比作客優，主場成績德甲第一、作客則是第四，而最6場不敗當中，2場打平都是在作客比賽上出現。多特蒙德各項賽事最近6場作客都是不勝，成績3和3敗。該隊對上一次在客場勝出，已經是2月底的事。

另外本賽季多特蒙德進球點都落在不同的球員身上，隊中目前進球最多的是荷蘭前鋒荷蘭前鋒 唐耶爾·馬倫 Donyell Malen 進了9球，但另有7名球員都進了6球或以上。多特蒙德在衝刺階段也不再保留，全場總進球數2.5算最近6場聯賽不敗走勢中開出5大1小，所以總進球數大1.5、2.5甚至3.5，是非常好的選擇。

對手奧格斯堡32戰得34分排名第十三位，和降級區距離有4分，數字上仍然有機會降級。球隊最近7場聯賽成績是1勝3平3敗，勝出率只有14.2%。只是多特蒙德客場真是不太強，首選大小[總分1.5大]，也可考慮讓分/奧格斯堡(+1)。

推薦︰ <足球>807 多特蒙德 @ 奧格斯堡大小[總分1.5大]、[總分2.5大]、[總分3.5大]；讓分/和局、讓分/奧格斯堡(+1)。