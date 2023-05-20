據大陸官方4月數據，16至24歲青年失業率高達20.4％，創下2018年有統計以來最高。畢業季將至，為解決大學生就業問題，上海於19日舉辦一場兩岸暨港澳僑大學生招聘會，探索實習、見習、就業「一站完成」。

上海市楊浦區政府於上海體育學院舉辦2023年兩岸暨港澳僑大學生實習見習就業專場招聘會，邀請約200家企業參會，共招聘5090人。現場並設置台港澳僑、職業指導、政策諮詢三大服務專區，構建成一套「實習見習＋就業招聘」全流程就業賦能模式。

換言之，現場企業招聘具潛力的學生，進行有計畫地實習與培養，為其就業進行暖身，還有機會轉正。這場招聘會也是落實惠台政策，促進上海的兩岸、港澳僑大學生就業創業的重要橋樑。據報，目前有569名台灣大學生在楊浦學習生活。

屏東青年潘啓誠，於會上分享自己從事拳擊運動與學習的經歷。（陳冠宇攝）

來自屏東的青年潘啓誠，去年剛從上海體育學院獲得碩士學位。作為拳擊專項的台生，潘啓誠於會上分享自己的經歷，求學期間，他參與許多文化活動、實踐專案、科研類專案等，包括大陸國家田徑後備人才專案等，並參與獲得2019年亞洲拳王大滿貫60KG冠軍。

在上海生活了6年的潘啓誠，曾線上參加過港澳台生的專場招聘會，認識了一些台資企業負責人，聆聽過他們的創業故事，這讓他的就業圖像逐漸清晰。未來，他希望能留在上海，繼續考取上海體育學院的博士生，或者加入創業的隊伍。