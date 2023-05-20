墾管處20日請來山難救助協會協助，以垂降方式至龍坑海蝕溝淨灘，共清出500公斤的垃圾。（墾管處提供／謝佳潾屏東傳真）

「龍坑」是墾丁國家公園生態保護區，因屬高位珊瑚礁海岸而具絕佳崩崖、峽谷景觀，但也因地勢險峻，一般人無法至懸崖下清理海漂物，導致海蝕溝的海漂垃圾長年累積從未清理，為此，墾管處特定請來山難救助協會協助，以垂降方式淨灘，20日共清出500公斤的垃圾。

墾管處20日請來山難救助協會協助，以垂降方式至龍坑海蝕溝淨灘，共清出500公斤的垃圾。（墾管處提供／謝佳潾屏東傳真）

墾管處指出，龍坑是綿延的群狀珊瑚礁，隔著狹岝的陡坡及懸崖，為隆起的高位珊瑚礁，由於重力及海浪的衝擊，台地崖的珊瑚石灰岩逐步破裂，向下崩落，而形成絕佳的崖崩景觀，屬於墾丁國家公園的生態保護區。

墾管處20日請來山難救助協會協助，以垂降方式至龍坑海蝕溝淨灘，共清出500公斤的垃圾。（墾管處提供／謝佳潾屏東傳真）

但墾管處說，因部分峽谷區域地勢險峻，多年來都未能清理擱置於該區的海漂物，因此積極邀請中華民國山難救助協會加入海岸環境守護行列，利用卓越垂降、攀爬能力協助清理海蝕溝海漂垃圾。

墾管處20日請來山難救助協會協助，以垂降方式至龍坑海蝕溝淨灘，共清出500公斤的垃圾。（墾管處提供／謝佳潾屏東傳真）

20日一早9點半，墾管處、山難救助協會、國境之南生態文化發展協會、威鯨救難協會等約90名人齊聚龍坑，各個好手身手矯健地垂直攀降至海蝕溝淨灘，直至下午3點半，全體人員共撿拾500公斤的垃圾。