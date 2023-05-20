金曲台語歌王蕭煌奇患有先天性白內障，直到4歲動了手術而變成弱視，但到了15歲卻因為用眼過度再度失明，所幸富有音樂才華的他，以《你是我的眼》一曲打開知名度，生涯更拿下4座金曲台語歌王寶座以及3座台語專輯獎。近來有一名歌迷在社群平台上傳一支蕭煌奇公開演出的影片，沒想到竟全程背對觀眾唱歌，疑似故意拿自己失明一事玩地獄哽，隨即引起熱議。

影片中，可見蕭煌奇身穿白色襯衫搭配長褲，在舞台上展現嘹亮好歌喉，還做出各種唱歌手勢，然而仔細一看，蕭煌奇居然背對著所有人唱歌，甚至唱完一整首歌都沒發現異狀，這幕畫面被台下歌迷錄了下來，並在各大社群平台流傳開來，吸引超過上萬人點讚關注。

對此，網友認為工作人員指引有誤，紛紛表示意見：「可能忘記買飲料給工作人員！」、「助理這樣真的不行喔」、「唱到目中無人」、「工作人員一定是新來的」，另一派網友則指出蕭煌奇其實知道站反了，此舉是拿自己失明一事玩地獄梗：「他是故意的啦，常常把自己當地獄梗娛樂大眾」、「很地獄，我狂笑欸」、「他應該是故意的，聽聲音就知道觀眾在哪」、「視障的人耳朵很靈敏的，怎麼可能分不清觀眾在哪。」

其實，蕭煌奇不僅唱功紮實，也很有幽默感，近來常自嘲眼睛看不見，像今年2月就上傳到南投的旅遊照，只見戴著墨鏡、一身休閒打扮的他，置身滿是花朵的風景區，讓網友們看得捧腹大笑，寫下：「最強的幽默就是自嘲了」、「注意看！這個男人太狠了」、「我剛滑到還以為是什麼梗圖，對不起。」