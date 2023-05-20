針對員警是否執法過當，中壢警方表示會調查事實真相，並以勿枉勿縱原則追究同仁相關責任。（翻攝自記者爆料網）（翻攝自記者爆料網）

中壢員警20日遭桃園浩克攻擊傷勢曝光。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

中壢員警20日遭桃園浩克攻擊傷勢曝光。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市28歲朱姓健美教練今上午在中壢長沙路某超商，裸上身情緒失控吼叫，肌肉發達的暴躁模樣如同「綠巨人浩克」，趕到現場將其制止的2名員警都遭攻擊受傷，負傷將其逮住，訊後將依毀損、傷害及妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦。今晚網路瘋傳一段「暴打浩克片」，引發員警執法過當疑慮。對此，中壢警分局也還原現場，強調釐清完整經過後將追究同仁相關責任。

這段1分多鐘影片今晚在網路社群瘋傳，畫面顯示朱男在超商外席地而坐，持續情緒失控不停咆哮，接著員警走到外頭，持警棍暴打約12下，朱男則倒地喊「好痛！」接著朱男才稍微冷靜下來，低頭靜坐不動。畫面曝光後引發網友兩派爭論，一派網友認為朱男都已經沒有攻擊行為了，何必還要暴打對方，但也有一派鄉民直言，朱男精神恍惚情緒失控，若警方不強勢壓制，路邊其他民眾恐怕會有危險。

中壢警方今晚說明，朱男當時行為異常，在超商內毀損商品，經勸離無效，又仗著自己體格魁武攻擊員警頭部和臉部，使員警頭部、臉部多處受傷，其中一人更是輕微腦震盪。

警方表示，朱男被噴辣椒水後雖暫時停止失控行為，但仍在超商外持續咆哮，甚至揚言「我要殺了你們！」不停挑釁現場員警且作勢站起，員警立刻持警棍制止朱男，但他仍持續以言語挑釁，使員警一時情緒失控過度使用強制力。

警方強調，會調查完整事件釐清真相，以勿枉勿縱原則追究同仁相關責任，並加強執勤訓練，避免類似事件再發生。