梁靜茹相隔3年啟動海外巡演，今（20日）起連2天在上海舉行「當我們談論愛情」世界巡迴演唱會，她不僅獻上2首新歌，還特別準備2套全新訂製的百萬華服；演唱新作〈預感〉時，她呼應今天這個充滿愛的日子，公開向滿場1.5萬名歌迷喊話：「520我愛你，我有預感，今天我們會有一個很美好的夜晚。」

梁靜茹今晚在上海舉辦演唱會。（超級圓頂提供）

中場梁靜茹換上耀眼的「星光璀璨銀河禮服 」，這套重量超過10公斤、以上萬顆璀璨星光打造的銀河禮服，吸睛度震懾全場，讓觀眾的視線無法從她身上抽離；梁靜茹接連演繹〈愛久見人心〉、〈可惜不是你〉等歌，提到感謝名單時，特別對觀眾說：「謝謝你們來，把我排在第一順位，聽說還有50萬人候補，你們到底是怎麼搶（票）進來的？謝謝你們。」

梁靜茹今晚在上海舉辦演唱會。（超級圓頂提供）

尾聲以新專輯《麋鹿》同名主打歌作為壓軸，提醒大家都能成為愛自己的自由麋鹿，她感性說：「我希望可以為你一直唱下去，也為我自己，願我們可以擁有愛的力量。」演唱會最終在安可曲〈勇氣〉、〈完整的我〉等歌聲中完美落幕。上海站明晚還有一場，2天共計吸引3萬名觀眾進場欣賞；接下來她將前往武漢、北京、瀋陽、鄭州、重慶、蘇州、哈爾濱等城市開唱，預計年底前累積21場，明年更將唱到歐、美、加、紐、澳、星馬等地。