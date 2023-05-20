G7廣島峰會聯合聲明草稿提到反對北京單方面改變現狀，重申台海和平穩定的重要性，並暗指中國「經濟脅迫」。對此，中國外交部發言人今晚回應，七國集團嘴上唱著邁向和平、穩定、繁榮世界的高調，幹的卻是阻礙國際和平、損害地區穩定、壓制他國發展的事，做法毫無國際信用可言。七國集團不顧中方嚴重關切，執意操弄涉華議題、抹黑攻擊、粗暴干涉中國內政，中方對此強烈不滿和堅決反對，已向峰會主辦方日本等有關方面提出嚴正交涉。

中國外交部發言人又稱，台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。一個中國原則是維護台海和平穩定的定海神針。七國集團口口聲聲稱維護台海和平，卻絕口不提反對台獨，這實質是對台獨勢力的縱容支持，其結果只會對台海和平穩定造成嚴重衝擊。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

該發言人表示，中國是國際海洋法治的堅定捍衛者和建設者。當前東海、南海局勢總體保持穩定，相關國家應切實尊重地區國家維護和平穩定的努力，停止利用涉海問題挑撥地區國家關係、製造陣營對抗。對於所謂經濟脅迫，美國大搞單邊制裁、脫鉤斷鏈，才是把經貿關係政治化、武器化的真正脅迫者。奉勸七國集團不要做經濟脅迫的同謀和幫兇。

該發言人稱，中國始終堅定奉行自衛防禦的核戰略，恪守不首先使用核武器政策，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水準。中國是五個核武器國家中唯一作出上述承諾的國家。中國的立場光明正大、坦坦蕩蕩，不容歪曲抹黑。

該發言人強調，中方作為負責任大國，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序和以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，絕不接受少數國家炮製的家法幫規。國際社會不接受七國集團主導的、以意識形態和價值觀劃線的西方規則，更不接受服務於美國第一和少數國家既得利益的小圈子規則。七國集團應當反躬自省，改弦更張。