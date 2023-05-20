眾人圍住COUNTER，幫他量胸圍。（ON INN ASIA提供）

韓國舞團「PRIME KINGZ」因參演舞蹈競賽節目《街頭男戰士》暴紅，首度來台今（20日）在大直DSpace元動空間舉辦粉絲見面會，由於見面會的日期剛好是5月20日，PRIME KINGZ也順勢將現場粉絲都當成一日限定女友，除了展現各自的愛心呈現方式，甚至還在台上比起了腕力。

現場也讓KYOYUNG JR.量起臂圍。（ON INN ASIA提供）

5位成員KYOYUNG JR.、KNUCKS、TRIX、COUNTER、DOOR昨受訪完，除了品嚐川菜外，也去了夜市吃糖葫蘆、喝西瓜汁，甚至還玩了射氣球，充分享受難得的台北行。今天在台上除了舞力全開，台灣小吃試吃的橋段也沒在客氣，看到珍珠奶茶、知名三明治、牛軋糖餅乾、鳳梨酥搬上台後，他們開心地在台上吃了起來，隊長TRIX甚至還走下台與現場粉絲共享，並大讚「不敢相信，真的好吃！」親民度百分百。

PRIME KINGZ成員KYOYUNG JR.（左起）、COUNTER、KNUCKS、TRIX、DOOR身穿黑色勁裝現身。（ON INN ASIA提供）

見面會上，粉絲們千奇百怪的提問也讓成員使出渾身解術，從「早上起床後有什麼習慣嗎」、「哪個成員睡覺時有奇怪的習慣」等千奇百萬問題之外，更抽選5名幸運粉絲上台，親自替別上親手製作的手環，對於無法送給在場所有人，成員們也感到有些惋惜，但他們在最後也感性的表示，這場見面會對他們來說相當有意義，並稱「希望很快能再來台灣很大家見面！」