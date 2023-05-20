台中市一名18歲的賴姓高中生繼承生父5億元的房產，卻在生父「入塔」前墜樓，事發前還和處理遺產的夏姓地政士的兒子夏男登記結婚，整起案件疑點重重。據媒體報導，夏姓父子在台中擁有的所有房產市值超過7千萬元，夏父還在3年內將2間總價值逾3千萬元的房產登記在夏男名下，其財力絕非一般。

《ETtoday新聞雲》報導指出，夏家在台中共有3間房，位於北區的房子市價約1800萬元；北屯區的房子市價則是1700萬元左右，也是賴男墜樓的地區。上述兩間房子都登記在夏男名下，分別於夏男18歲、21歲時登記，應是其父以他的名字購屋，而夏男的身家也因此累計至少3千萬元以上。另外，夏家的第3間房是位於北屯區的5層樓透天別墅，購入價是3千多萬，夏家父子就住在此處。

根據賴男母親的說法，賴男生父過世後，留下5億房地產給賴男，生父於5月3日火化，預定4日進塔，當天賴男卻遲遲沒有現身，反而和夏男登記結婚，賴母四處尋人，最後才知道賴男從夏家10樓處墜落，且事件發生前2小時還和夏男登記結婚，也因此賴母認為有謀財害命的可能。

不過，整起案件仍有待警方調查，《三立新聞網》報導指出，夏男認為賴母的指控並非事件的全貌，又礙於律師建議不方便多做其他解釋，強調會於下周偵查庭上和檢查官清楚說明事件的始末「該怎麼回答就會怎麼回答」。

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