端午佳節將近，為照顧及關懷轄區內弱勢家庭，新北市新莊區公所結合行政院農業委員會農糧署、國防部及社會局一起響應市府的愛心大平台「實物銀行」政策，於今（20日）在區公所行政大樓、福營行政大樓兩處同步舉辦白米發放活動，預計超過1萬戶弱勢家庭受惠。

新莊區長朱思戎表示，本次白米發放對象為新莊區列冊的低收入戶、中低收入戶、身心障礙者、弱勢兒少及中低收入老人等，每戶將提供5公斤白米1包。與往年不同的是，為提升發放效率及減省民眾等待時間，首度採用電子掃描身分證條碼確認身分。另外也感謝國軍參與，協助行動不便或年長的民眾裝袋或搬運，一起響應公益活動，展現親民的一面。

此外農糧署特別提醒：所提供的加工米糧都是當期作的新鮮食米，由於包裝上均有透氣孔，保存期限2~3個月，所以領回的愛心米不宜久放，短期內如未能食用完畢，請冷藏於冰箱或冷凍櫃保存，另提醒民眾本包裝食米係政府公糧，不得轉售及轉贈。

如果活動期間無法到場領取的民眾，亦可於5月22至26日於上班時間：上午8點至12點，下午1點至5點至新莊區公所1樓服務台補領。活動詳情請洽詢本所社會課2992-9891分機227、228。