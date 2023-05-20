特優首獎合照。（廣達文教基金會提供）

科技教育從小學生開始，針對「Alpha新世代」投入資源推動「廣達游於智」科技啟蒙計畫的廣達文教基金會，為鼓舞這一群從出生便接觸智慧裝置，熟悉AI人工智慧和機器人等技術學童，從2020年起，以每年邀請不同縣市政府共同舉辦方式，辦理全國性「廣達游智盃創意程式競賽」。今年第四屆，廣達特別邀請新北市政府攜手合辦。

這個競賽是目前國內最具影響力的機電整合型競賽，致力營造有趣、富挑戰性的科技學習氛圍，藉以激發學生對程式語言的學習興趣，讓孩子從實作中理解數位科技的應用，進而體驗智慧生活，雖然前三年在疫情籠罩下進行，仍然獲得學校端與家長的踴躍支持，參賽隊伍一屆多過一屆。繼第二屆與苗栗縣政府在苗栗巨蛋體育場舉辦實體總決之後，今年恢復實體競賽，並於今天（5/20）在國立台灣科學教育館進行總決賽。這一屆參賽件數創下新高，共計來自全國各縣市總計905隊交件角逐，參與競賽學生數達1810人。

廣達文教基金會執行長徐繪珈表示，初賽徵選過程，從主題詮釋、程式設計、作品完整性與創意性四個面向，最後選出101支晉級決賽的隊伍，參與今天的實體創意程式競賽。決賽隊伍必須先在上午不插電「運算思維」及「機電整合」的「關卡任務」上取得相對優勢的前30組成績，才能晉級下午採「迷你黑客松」(Mini hackathon)模式的「達文西挑戰」總決賽。徐繪珈強調，難度最高的是，創作題目當場才公布，孩子必須作「運算思維」、「機電整合」與「問題解決」的全盤思考，把抽象內化成可具體操作之後，動手設計作品。

今年競賽主題鎖定聯合國永續發展目標SDGs 11「永續城鄉」的理念，期許參賽學生開始理解為所有人，以及所有生物，提供包容、安全、韌性及永續的生活環境。這個主題對於小學生，也具有代表社會參與，公民意識培養的時代意義。

打入今日準決賽高達8隊，並有3隊進入總決賽的新北市育才國小，指導老師彭依萍在午間受訪時表示，要小朋友在100分鐘內發想及做出作品已極具挑戰，又要同時完整清晰把創作理念用圖表方式繪製出來，用以應付可能入選最後6強的發表，難度雖然高，先不論成果，能經過這樣洗禮，受益最多的仍是孩子。問一旁進入總決賽孩子有沒有信心爭取到最好的成績時，一片「好緊張」聲中，冒出一句「吃飽了就會有好成績」。

下午總決賽「達文西挑戰」現場公布的題目為「能幫助鳥鄰居在城鎮中安心育兒與生活的裝置」，似乎難倒了不小學生們，最後決勝關鍵仍在作品創意與完整表達，本屆獲得特優首獎的三支隊伍，分別為桃園市仁善國小傅宥心、陳璵捷同學以未來鳥屋為發想，設計出環境辨識系統，只要小鳥遇到狀況，系統會自動報通管理人員。又發表時口語表達清晰，獲評審一致好評。苗栗縣新南國小范秉浤、張昕澄，為藍鵲設計了防制窗殺、路殺及免遭受其他動物攻擊的保護裝置，作品可執行性高；台南市安順國小林瑀喬與勝利國小郭庭妤共組隊伍，設計餵食、防止意外發生的安全聰明智慧小屋，極具創意佳而獲評審青睞。