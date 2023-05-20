大陸財聯社20日報導，大陸外交部發言人就七國集團（G7）廣島峰會有關涉中議題，發布「答記者問」，指有記者提問，據報導，G7廣島峰會發表聯合聲明等文件，炒作涉華議題，妄談台海局勢，對東海、南海、涉港、涉疆、涉藏等問題和中國核力量說三道四，稱反對單方面改變現狀，並以所謂「經濟脅迫」影射中國。對此，發言人回應，中方表示強烈不滿和堅決反對，已向峰會主辦方日本等有關方面提出嚴正交涉。

發言人指出，G7嘴上唱著「邁向和平、穩定、繁榮世界」的高調，幹的卻是阻礙國際和平、損害地區穩定、壓制他國發展的事情，這種做法毫無國際信用可言。G7不顧中方嚴重關切，執意操弄涉華議題、抹黑攻擊中國、粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向峰會主辦方日本等有關方面提出嚴正交涉。

發言人表示，台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。一個中國原則是維護台海和平穩定的定海神針。G7口口聲聲稱維護台海和平，卻絕口不提反對台獨，這實質是對台獨勢力的縱容支持，其結果只會對台海和平穩定造成嚴重衝擊。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

香港、新疆、西藏事務純屬中國內政，中國堅決反對任何外部勢力打著「人權」幌子對此橫加干涉。G7應當停止在涉港、涉疆、涉藏問題上對中國指手畫腳，深刻反省自身歷史和人權劣跡。

中國是國際海洋法治的堅定捍衛者和建設者。當前東海、南海局勢總體保持穩定，相關國家應切實尊重地區國家維護和平穩定的努力，停止利用涉海問題挑撥地區國家關係、製造陣營對抗。

對於所謂「經濟脅迫」，美國大搞單邊制裁、「脫鉤斷鏈」，才是把經貿關係政治化、武器化的真正「脅迫者」。我們奉勸G7不要做經濟脅迫的同謀和幫凶。

中國始終堅定奉行自衛防禦的核戰略，恪守不首先使用核武器政策，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水準。中國是五個核武器國家中唯一作出上述承諾的國家。中國的立場光明正大、坦坦蕩蕩，不容歪曲抹黑。

發言人強調，中方作為負責任大國，堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序和以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則，絕不接受少數國家炮製的「家法幫規」。國際社會不接受G7主導的、以意識形態和價值觀劃線的「西方規則」，更不接受服務於「美國第一」和少數國家既得利益的「小圈子規則」。G7應當反躬自省，改弦更張。

發言人指出，西方少數幾個發達國家肆意干涉別國內政、操縱全球事務的時代已經一去不復返了。中方敦促G7成員順應時代大勢，把精力放到解決自身存在的各種問題上來，停止搞封閉排他的「小圈子」，停止遏制打壓他國，停止製造和挑動陣營對抗，回到對話合作的正確道路上來。