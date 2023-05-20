男星黃渤曾以電影《鬥牛》奪下金馬獎影帝，他與徐崢、鄧超、吳京更被稱為「大陸票房四巨頭」，人氣高居不下之外，戲約也不斷。豈料，香港九龍城今（20日）驚傳有劇組發生事故，拍攝期間升降台倒塌至少8人受傷；而港媒指出，該電影男女主角分別是黃渤與倪妮，兩人並未在傷者名單中。

綜合港媒報導，今日下午有電影劇組在九龍城街道上拍戲，幾名工作人員在升降台上，準備從半空中打光，但升降台突然下墜，多名人員摔落；事發後消防和救護人員到場救援，至少有8人受傷，最嚴重有一人骨折和一人昏迷，昏迷傷者送醫急救後已甦醒。

香港有劇組拍攝電影時，升降台突然倒塌，至少8人受傷。（圖／摘自東網）

知情人士透露，事故地點有電影劇組申請拍攝，而該劇組是由影帝黃渤與女神倪妮主演的電影《一個男人和一個女人》（暫名），還是由英皇電影參與投資；而確認後傷者身分，包括2名攝影師和6名助手，並未有出演的演員。

據悉，英皇電影和電影製作公司七印象文化都發聲，將全力協助傷者，也指出在電影開拍前有為劇組人員購買保險，祝願傷者早日康復。