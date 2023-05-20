民眾黨主席柯文哲（中）20日於淡水滬尾藝文休閒園區舉辦參選2024總統大選宣示記者會，柯上台闡述參政理念，期盼延續150年前馬偕牧師精神，以實際行動化解仇恨、誤解，解開繩結；現場風雨交加，柯未撐傘，全身濕透發表參選宣言。 （郭吉銓攝）

民眾黨主席柯文哲角逐2024總統大位，近日其競選主視覺也曝光，但「KP」的LOGO卻被臉書粉專質疑抄襲，與知名圖庫作品雷同。對此，柯文哲辦公室發言人陳智菡強調，絕對是原創，抄襲的指控完全子虛烏有。

臉書專頁「鹿大 時事放送」今天發文質疑，「柯文哲競選商標是抄襲？」​柯文哲競選總統商標與竟然與國際知名圖庫 depositphotos 內 Ajayandzyn 的作品創作概念如此相似，這是致敬？抄襲？取得授權？請柯文哲總部說明！

陳智菡表示，有委請設計團隊，設計師提出6款，並提出設計概念，都是「KP」去延伸不同圖像與LOGO，最後選出其中1款，她已與設計師確認，絕對是原創，沒有去用軟體的圖檔，且為避免雷同問題，設計師也有用比對網站，之後公布競選小物，設計師團隊也會說明設計概念，抄襲的指控完全子虛烏有，這麼大的案子不可能隨便去套圖檔。