中信兄弟20日靠著陳文杰4局上3分炮逆轉戰局，以6比3擊敗樂天桃猿，中止對戰4連敗，目前也僅落後排名第3的味全龍0.5場勝差，而德保拉繳出6局失3分優質先發，奪下本季第4勝，且以85場出賽改寫中職最速50勝。

德保拉在7日對戰富邦悍將取得勝利後，生涯50勝「聽牌」，但前次挑戰最速50勝失利，今天捲土重來，雖然被擊出高達9支安打，但他努力壓低失分，最終奪下本季第4勝，生涯50勝也達陣，改寫1995年8月5日統一獅洋投王漢91場出賽最速50勝的聯盟紀錄。

總教練彭政閔肯定德保拉的付出，「開局可能受到先前傷勢影響，但4、5局過後狀況回穩，今天他也是投得辛苦，破百球才下場。」德保拉表示，今天受到天氣較為悶熱影響，體力流失較快，導致開賽較不穩定。

改寫高懸28年的聯盟紀錄，德保拉也非常開心，但他坦言自己不知道達成最速50勝紀錄，「知道這一天會來，但沒想過會這麼快，很開心能歷史留名。」

來台首年以5連敗起跑，德保拉卻搖身成為近年中職最強外援，且頻頻改寫新猷，他說：「一路走來非常辛苦也不簡單，身為投手上場投球就是要試著不要被換下來，一直以來為了投球我付出了很多辛苦。」