疫情之後，大陸市場進行大洗牌，台商也積極尋求新商機。上海市台協近期於當地舉辦活動，首次嘗試讓台商與「頭部團長」對接合作，希望藉此持續開拓市場。

上海市台協各行業工委會19日至21日於長寧區虹橋藝術中心舉辦「天山集市」，現場精選近50家來自各行各業的台企品牌，包括美食、伴手禮、健康、運動、生活、藝術、文創等商品。

主辦方告訴記者，此次活動重點，在於召集千名「頭部團長」與台企品牌對接合作，這也是上海市台協的首次嘗試。據了解，大陸於疫情防控期間，社區團購成為一些社區居民獲取生活物資的主要方式；其中，「團長」扮演著關鍵角色，他們負責蒐集住戶的團購需求，並向廠商聯繫、進貨。

「團長」可謂居民與廠商之間的橋樑，在疫後時期，一些負責團購的團長持續在經濟中發揮作用，因此被稱為不經過代理商的「新零售」。其中，團購能力驚人，可大力促進商品銷量的，被稱為「頭部團長」。

於20日集市開幕活動當天，上海市台協飲食工委會主委陳美雲表示，舉辦集市的目的是希望擴大滬台交流，拉動經濟消費，並促進台企各行業復甦回暖。另透過匯聚各行業貨源方及品牌方，將產品展示供應並推薦給千位團長，以期幫助台企和團長之間建立聯繫，增進雙方的合作，實現雙方互利共贏。

參與此次活動現場執行的上海蘇暢傳播公司總經理楊文山表示，上海與台灣兩地企業合作基礎良好，攜手發展及拓展空間大，希望廣大台青台企把握新發展格局帶來的機遇，結合各自產業優勢，帶動自身企業經濟的成長，共創雙贏的局面。