屏東黑鮪魚季台啤民歌之夜20日晚間在東港東隆宮前登場，萬芳、方季惟、潘越雲、許景淳、施孝榮、殷正洋及南方二重唱等實力派唱將帶來多首好歌，有〈我記得你眼裡的依戀〉、〈怨蒼天變了心〉、〈情字這條路〉、〈城裡的月光〉等，滿滿回憶殺令現場民眾聽得如癡如醉。

屏東黑鮪魚季台啤民歌之夜20日晚間在東港東隆宮前登場，萬芳、方季惟、潘越雲、許景淳、施孝榮、殷正洋及南方二重唱等實力派唱將帶來多首好歌。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府指出，黑鮪魚季民歌之夜由3屆金曲獎最佳演唱組合南方二重唱揭開序幕，潘越雲、方季惟、殷正洋、許景淳、施孝榮等經典民歌歌手接力傳唱，壓軸則是歌后萬芳用溫和柔美的歌聲，耳熟能詳的民歌一首接一首，令人回味無窮也勾起了五、六年級生過往的回憶，現場除有民眾以尖叫聲熱情回應外，也瞬間變成超級KTV。

屏東黑鮪魚季台啤民歌之夜20日晚間在東港東隆宮前登場，萬芳、方季惟、潘越雲、許景淳、施孝榮、殷正洋及南方二重唱等實力派唱將帶來多首好歌。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

滿滿的「回憶殺」也觸動了縣長周春米的青春情懷，她說，校園民歌是台灣音樂史上重要的里程碑，為台灣流行音樂產業在1980至90年代起飛奠定扎實基礎，許多歌曲至今仍膾炙人口，這次縣府邀請多位實力派歌手同台飆唱，再現民歌年代風華，也溫暖東港的夜。

屏東黑鮪魚季台啤民歌之夜20日晚間在東港東隆宮前登場，萬芳、方季惟、潘越雲、許景淳、施孝榮、殷正洋及南方二重唱等實力派唱將帶來多首好歌。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

縣府傳播暨國際事務處指出，今年黑鮪魚季設計走文青復古風，光海報一推出就吸引大家目光，爭相熱烈索取，縣府進一步設計成燈籠，從光復街沿著東港大排一路懸掛至東隆宮前，長達2公里1100顆燈籠，入夜後點亮東港街頭，為小鎮增添不一樣風情，而台啤民歌之夜重溫經典老歌，更穿越時光隧道，陪大家一起回味美好青春。