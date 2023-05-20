2023年七大工業國集團（G7）峰會19日至21日在日本廣島舉行。會議桌上是與會領袖的天下，場外則由與會領袖的配偶上陣。峰會第2天，「夫人外交」去處之一是峰會領袖首日傍晚造訪的宮島世遺景點「嚴島神社」，各國領袖的配偶們手上不但多了日式紙傘，揮手合影時動作比前一天各國領袖合照時整齊多了。
峰會首日，峰會領袖的配偶們一行5人在廣島西區上田流和風堂享用懷石料理，餐會由日本首相岸田文雄的妻子岸田裕子主持，與美國第一夫人吉兒拜登（Jill Biden）、英國首相蘇納克的妻子阿克莎塔莫西（Akshata Murty）、德國總理蕭茲的夫人布麗塔恩斯特（Britta Ernst）、歐盟執委會主席范德賴恩的夫婿海科范德賴恩（Heiko von der Leyen）共進午餐。
海科范德賴恩是本次峰會隨行配偶之中唯一的男性，在「夫人外交」行列反而成為醒目的綠葉。
范德賴恩夫妻本業都是醫師，育有子女7人。妻子烏蘇拉范德賴恩從政多年，曾是德國第一位女性國防部長，也是歐盟執委會女性主席第一人；丈夫海科任職於生技業高層，專長是細胞與基因治療。
峰會第2天，這5人去處之一是前一天G7與會領袖到訪的聯合國世界遺產、以海上鳥居聞名的嚴島神社。經由神社人員帶領，5人一起參觀神社建築，欣賞舞樂表演。
在神社建物前合影時，5人揮手動作相當一致；以海中鳥居為背景合照時，每個人手裡多了一把日式紙傘，傘柄統一握於右側。4位女士僅蘇納克的夫人著裙裝。
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