2023年七大工業國集團（G7）峰會19日至21日在日本廣島舉行。會議桌上是與會領袖的天下，場外則由與會領袖的配偶上陣。峰會第2天，「夫人外交」去處之一是峰會領袖首日傍晚造訪的宮島世遺景點「嚴島神社」，各國領袖的配偶們手上不但多了日式紙傘，揮手合影時動作比前一天各國領袖合照時整齊多了。

峰會首日，峰會領袖的配偶們一行5人在廣島西區上田流和風堂享用懷石料理，餐會由日本首相岸田文雄的妻子岸田裕子主持，與美國第一夫人吉兒拜登（Jill Biden）、英國首相蘇納克的妻子阿克莎塔莫西（Akshata Murty）、德國總理蕭茲的夫人布麗塔恩斯特（Britta Ernst）、歐盟執委會主席范德賴恩的夫婿海科范德賴恩（Heiko von der Leyen）共進午餐。

G7廣島峰會首日，與會領袖配偶在日相岸田文雄夫人帶領之下造訪上田流和風堂欣賞茶道。（路透）

海科范德賴恩是本次峰會隨行配偶之中唯一的男性，在「夫人外交」行列反而成為醒目的綠葉。

范德賴恩夫妻本業都是醫師，育有子女7人。妻子烏蘇拉范德賴恩從政多年，曾是德國第一位女性國防部長，也是歐盟執委會女性主席第一人；丈夫海科任職於生技業高層，專長是細胞與基因治療。

First Lady Jill Biden joins G7 partners at the Itsukushima Shrine where they are watching a performance of a traditional Japanese dance known as Bugaku. pic.twitter.com/NfLDiLBGeE — Vanessa Valdivia (@vvaldivia46) May 20, 2023

G7廣島峰會領袖配偶到訪嚴島神社，一同欣賞舞樂。（路透）

峰會第2天，這5人去處之一是前一天G7與會領袖到訪的聯合國世界遺產、以海上鳥居聞名的嚴島神社。經由神社人員帶領，5人一起參觀神社建築，欣賞舞樂表演。

G7廣島峰會領袖配偶20日同遊嚴島神社，比起前一天與會領袖合影，配偶們人手一把日式紙傘，動作也夠整齊。（路透）

G7廣島峰會第二天，與會領袖的配偶同行參訪嚴島神社，揮手合影動作比前一天與會領袖在此合影時整齊許多。（美聯社）

在神社建物前合影時，5人揮手動作相當一致；以海中鳥居為背景合照時，每個人手裡多了一把日式紙傘，傘柄統一握於右側。4位女士僅蘇納克的夫人著裙裝。