台中一名才剛繼承5億遺產的18歲賴姓高三生，在本月4日墜樓身亡，但事發2小時前，賴男才與另一名夏姓男助理登記結婚，且遺體從10樓墜落，卻僅斷一隻手，都顯示案情不單純，昨天點出疑點的法醫高大成，如今將親自出手驗屍，本人也證實是受到家屬請託。

高大成19日受訪就指出「案情不單純」，指出自己多年驗屍經驗，從沒看過從10樓摔下來的遺體，頭顱還沒破的，正常來說不只脊椎會斷裂，連腦漿都會外溢，更離奇的是只斷一隻手，現場血跡非常少。

高大成補充，此外也要詢問附近鄰居，是否有聽到巨響；骨折處是否有出血，都能夠成為判斷是否為死前或生前墜樓，抑或是被加工自殺的線索。

如今傳出高大成將親自驗屍，高大成本人也證實確有此事，將會到現場勘查並驗屍，讓案情真相大白。

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