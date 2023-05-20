新北市長侯友宜日前正式接受國民黨徵召參選 2024 總統，今( 20 )日晚間到三重參加《董事長開講》粉絲見面會，國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯也到場助陣演說。徐巧芯一一點出新潮流派系的要角牽扯的醜聞和弊案，強調2024年是攜手下架新潮流「貪狼」的最好時刻。

徐巧芯指出，新潮流實際上比民進黨還要早成立3年，是民進黨歷久不衰的政治幫派，最大的特點就是有「列寧式政黨」的特質，「難怪很多人都說民進黨是綠共，因為他們真的有一點共產黨的特質」，有強大的紀律、以敢搶為作風，不只控制政壇，連商場、國營事業都有他們的人；過去新潮流是民進黨的「造王者」(King Maker)，善用「老二哲學」隱身在民進黨權力核心內部、掌握資源，但現在抬轎者要變成坐轎者，新潮流要拿下「王」的位置。

徐巧芯一一點出新潮流要角的醜聞，行政院副院長鄭文燦與陸委會副主委梁文傑曾出入澳門酒店接受招待，鄭文燦論文抄襲還能高升副閣揆，說與88槍擊案主席郭哲敏不認識，但桃市府卻把桃捷G101站變更到鄰近郭的農地；賴清德的愛將、前政院發言人陳宗彥接受性招待。徐巧芯也大呼「在新潮流底下做官，可以貪汙、可以賺錢，簡直令人髮指」。

「賴清德把府城變成貪腐的『腐城』」，徐巧芯表示，「新潮流貪汙腐敗、吃香喝辣，人生要有規劃就是要加入新潮流，手握黨證，希望無窮」，但是對中華民國來說，對台灣人來說，「最萬萬不可的就是讓新潮流掌權，而賴清德就是新潮流的領袖、是民進黨提出的總統候選人」；她也喊話，要防止這批貪狼吃掉全台灣，2024年是最關鍵的時刻，2024年是攜手下架這群貪狼的最好時刻。