鑑於台灣發生食品工廠惡火造成9死13傷慘劇，受困員工都是於4樓的冷凍庫區被救出，為避免憾事再次發生，桃園市消防局第三大隊竹圍分隊選定在「保證責任台灣省北台肉雞運銷合作社」辦理自衛消防編組暨消防搶救演練，場面相當逼真。

桃消防三大隊表示，這次模擬演練包括廠方自衛消防編組操作、員工受困2樓平台啟動雲梯車高空救援、入室人命救助及大量傷患等情境，重點強化廠方內部自衛消防編組，及區域聯防機制工作人員的預防觀念與正確避難等應變訓練。

竹圍消防分隊長陳敏男提醒，藉由情境演練讓業者知悉廠區內部的大型冷凍區，不是合適的避難區域，通常會規畫在有完整防火區劃，可暫時阻絕火煙，等待救援的相對安全區域，有對外開窗更佳。

這次演練項目分別是災害狀況通報、災害應變處置、指揮體系建立、災害滅火搶救、安全區域劃定、避難引導疏散、緊急救護處置、消防搶救部署等項目，盼藉這次演練機會，驗證廠內自衛消防編組是否清楚任務分組權責及檢討編組規畫是否完善，並謹記避難原則為「往避難層並往外逃生、隨手關門阻隔火煙」、「小火快逃、濃煙關門」。

桃消防局第三大隊長簡慈彥指出，透過自衛消防編組暨消防搶救演練，強化其場所用火、用電安全，加強管理維護工作，提升災害預警及應變效率，減少災害衝擊，保障民眾生命安全。