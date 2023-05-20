日本政府今天突然公布七大工業國集團（G7）峰會英文版公報，比往常慣例提早一天。日媒猜測，可能是烏克蘭總統澤倫斯基訪日奪走焦點，為吸引各界對公報的關注而提前公布。

共同社報導，廣島G7峰會的表定最後一天行程為5月21日，按照峰會慣例，會在最後一天才發表代表成員國共識的聯合公報。這次提前公布屬於特例。

報導稱，這可能是因為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天下午搭機抵達廣島後，瞬間成為關注焦點，各界對於G7公報的關注度下降，因此乾脆提前公布。

日本外務省對於英語版公報提前發表的理由，僅表示是「因為各國已經結束文字上的調整」。

澤倫斯基下午搭乘法國政府專機抵達廣島後，馬不停蹄與各國元首展開會面。

澤倫斯基為了替烏克蘭尋求國際支援，本月積極在歐洲與中東奔走。他抵達日本後在推特（Twitter）發文說：「日本，G7，和烏克蘭的夥伴與友人們的重要會議，為了我們的勝利，需要更進一步的合作及安全。今天將離和平更近一步。」

據悉，澤倫斯基已經與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）和印度總理莫迪（Narendra Modi）等人會面。

共同社引述烏克蘭外交消息人士說法報導，澤倫斯基預定明天下午在廣島發表演說。

日本政府相關人士透露，澤倫斯基明天將與日本首相岸田文雄會談，可能訪問和平紀念資料館（原爆資料館）。他也預料將與美國總統拜登會談。

至於澤倫斯基為何搭乘法國政府專機抵達日本，日本朝日新聞報導，根據法國外交人士透露，澤倫斯基在5月14日訪問歐洲多國期間，開始籌劃前往廣島參加G7峰會。

報導稱，澤倫斯基當晚與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）舉行晚餐會談時，表達他「希望出席G7」的意願，並直接拜託法國替他準備交通工具。

這名外交人士表示，澤倫斯基最後搭乘法國政府專機赴日，證明「兩位總統對發展持續關係的信任」。