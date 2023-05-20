由於桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯早在4月14日以93比101不敵高雄17直播鋼鐵人的G98例行賽當中，就已達到累積8次特殊犯規的禁賽一場標準，且罰款兩萬元，卻因聯盟計算錯誤，當時並未處罰卡總，基於不溯及既往的原則，聯盟決定5月20日又吞0.5次特殊犯規、累積達到8.5次的卡總無須禁賽，但日後累積到10次就會正式執行禁賽處分。

以下是PLG公告內容，「P. LEAGUE+ 今日（05/20）針對桃園璞園領航猿總教練卡米諾斯單季累積特殊犯規的部分表示，由於聯盟賽務漏記例行賽G050的技術犯規（C），加上季後賽BG1領航猿板凳的技術犯規（B1），總教練卡米諾斯單季累積特殊犯規次數達8.5次（2個B1累計1個C，B2只會執行2罰但不累積）。

基於不溯及既往的原則，總教練卡米諾斯原先累積8次特殊犯規須禁賽乙場、罰款新臺幣貳萬元整，聯盟將不會執行相關處罰，但接下來達第10次禁賽乙場並罰款新臺幣肆萬元整、達第12次禁賽乙場並罰款新臺幣捌萬元整、達第13次（含）以上則禁賽三場並罰款新臺幣拾陸萬元整，則會持續計算。

針對此次漏記事件，聯盟虛心接受各方批評與指教，並將持續加強內部人員相關訓練，期待帶給球迷更精采的籃球賽事。」