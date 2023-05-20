該名澎湖男大生更帶來了自己親手寫的毛筆字，有著「祝高票當選」的紅布條要送給侯友宜。（讀者提供）

新北市長侯友宜日前正式接受國民黨徵召參選2024總統，今（20）日上午先舉行誓師大會展現決心，晚間又到三重參加《董事長開講》粉絲見面會。對此，就有一位19歲的澎湖男大生為了力挺侯友宜，特地搭飛機來參加這場盛會，更帶了自己用毛筆親手寫的「祝高票當選」紅布條要送給侯友宜，引爆全場民眾歡呼。

在《董事長開講》粉絲見面會活動現場進入了民眾QA階段，有一位來自澎湖的男大生表示，「侯市長其實是警察出身，我家人也是警察，看到侯市長其實就特別有親切感」，他更指出，前兩天滑手機的時候，因為他看到董事長開講的活動，所以就訂了機票跟飯店來參加此場活動。

該名男大生更強調，「我是從澎湖過來的，為什麼我喜歡侯市長？因為我看到侯市長的真誠、希望和善良」，他甚至更帶來了自己親手寫的毛筆字，有著「祝高票當選」的紅布條要送給侯友宜，侯友宜最後也感動接下，並和這位男大生合影拍照，現場的民眾紛紛暴動歡呼，情緒氛圍也都拉到最高點。