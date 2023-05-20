桃園市今晚辦理2023年全國原住民族運動會頒獎典禮暨慶功宴，桃園市長張善政出席表示，本市代表隊參加2023年全國原住民族運動會，不負眾望，勇奪110面獎牌，包含46面金牌、37面銀牌及27面銅牌，更4度蟬聯全國總錦標第一名，成績斐然。

張善政也說，所有參賽選手都是桃園的驕傲，為獎勵平日辛勤練習、為桃園爭光的運動選手，市府頒發超過2000萬元的高額獎金。他也提醒所有獲獎選手們，要將獎金妥善規畫好好運用，投資自己成為更優秀的選手，同時也要在學業上不斷精進，期許每位選手將來都能成為一名文武雙全的傑出人才。

桃園市長張善政20日晚間出席2023年全國原住民族運動會頒獎典禮暨慶功宴，與獲獎選手合影。（桃園市政府提供／蔡明亘桃園傳真）

張善政提到，這次賽事中，成功贏得獎牌的選手，除原鄉部落的選手外，也有多名都會區原住民選手獲獎，代表桃園的原住民體育風氣相當普及，才能有如此亮眼的成績，期盼各位選手們再接再厲、在下屆運動會力拚5連霸。

桃園市原民局表示，這次賽事依本市獎勵實施要點規定頒發績優選手及教練獎勵金，個人競賽項目榮獲第一名至第三名者獎金分別為15萬元、4萬元、2萬元；團體競賽項目榮獲第一名至第三名者獎金為8萬元、2萬元、1萬元；另外選手蟬聯二屆獲得第一名者，即加發獎勵金2萬元，總計核發獎勵金共計2078萬3000元。