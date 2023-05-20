新北市長侯友宜日前正式接受國民黨徵召參選 2024 總統，今( 20 )日晚間到三重參加《董事長開講》粉絲見面會，國民黨立委參選人、台北市議員徐巧芯也到場助陣。對於如何做到政黨輪替，徐巧芯表示，要先讓人民知道國民黨是一個好好監督政府的在野黨，讓人民知道心中的火有人願意幫他發出來，而推動政黨輪替最好的方式，就是火力全開，找出民進黨執政的問題和弊端。

對於現場觀眾提問，「我們要用什麼樣的模式，達成2024政黨輪替？」徐巧芯回應，首先要讓人民知道國民黨是一個好的在野黨，在野黨的工作，就是好好的監督政府，「當人民知道你心中的那把火，有人願意幫你發出來、當人民知道，你看到執政黨的問題，而且政黨輪替之後，你會改、會做的不一樣、會做的更好，這個時侯人民才會願意走出來，願意支持你」。

徐巧芯也強調，要政黨輪替最好方式，就是火力全開，下架民進黨，找出所有民進黨的弊端和執政的問題，不管是缺蛋、缺疫苗、缺水、缺電還是能源相關議題，或是兩岸相關議題，「我們不要戰爭要和平」。