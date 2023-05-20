孩子一個窩心的小舉動，就足以讓爸媽感動一整天。一名單親爸表示，女友故意戳破保險套逼婚，沒想到生下女兒沒多久就跟別的男人遠走高飛，雖然他讀自扶養女兒相當辛苦，所幸女兒乖巧懂事、認真讀書，最近更突然送給他一條巧克力和卡片「謝謝爸爸」，超窩心的舉動讓這名單親爸不禁流下男兒淚。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，他從小就不愛念書，畢業後更沒有人生目標，決定打零工悠閒地度過餘生，但人算不如天算，女友竟然意外懷孕，還逼著他登記結婚，結果女兒出生後，原PO才得知驚人真相，女友背地裡將保險套戳洞。

更誇張的是，孩子才出生半年，妻子就跟包養她的「糖果爸爸」落跑，但原PO沒有怨天尤人，決定一肩扛起養育女兒的責任，同時也出現人生唯一的目標：「希望這孩子能好好長大」。

原PO輾轉換了幾份工作，最後擔任全職外送員，為了能讓女兒享有正常生活，他日夜都在工作，「多賺一趟是一趟」，而女兒也相當乖巧懂事，也知道要努力念書，從沒讓原PO操心課業，還順利拿到獎學金。

為了獎勵女兒，原PO決定吃牛排慶祝，不料晚上吃完飯時，女兒躡手躡腳地走到他身旁，給了他一條巧克力和親手寫的卡片「謝謝爸爸」，這個溫暖的舉動，讓原PO當場潰堤，認為女兒懂事得太讓人心疼，直說：「孩子，謝謝妳這麼溫暖，爸爸會更努力的，會更努力把我最好的給妳」。

貼文曝光後，女兒窩心的舉動引來一票網友留言，「好爸爸必須推的吧，你是個負責任的爸爸！帥氣」、「真的辛苦了，單親養家的人很偉大」、「小孩好乖好懂事，一定也是因為你這個爸爸很努力，給了他很多很多的愛」、「我的眼睛跟鼻子怎麼都酸酸的」、「你成功賺到我的眼淚，獨自養小孩的家庭真的辛苦了」。