桃園市青埔青昇宮20日晚間辦理青昇宮開漳聖王開基38周年慶平安宴，桃園市長張善政出席並代表市府消防局接受青埔青昇宮捐贈救護車1輛。張表示，感謝青昇宮主委林永貴率先捐贈50萬元拋磚引玉，讓這輛價值287萬元的救護車，在短時間內湊足款項。

張善政說，考量青埔地區移入人口多，這次受贈的救護車將配發於青埔分隊，強化青埔的救護能量。感謝青昇宮善舉，相信受過青埔王公加持後的救護車，在往後出勤過程中，都能夠順利平安。

青埔青昇宮主委林永貴表示，今日捐贈市府消防局1輛救護車，主要是集結青昇宮管理委員會委員及信眾所捐贈的善款，並已請法師為消防車進行開光儀式，希望往後駕駛此輛救護車出勤的消防同仁們，都能夠平安、順利完成任務，也祝福救護車上的患者都能及時獲得救助。

消防局表示，這次捐贈的救護車，其新式外觀車頭鏡像119字樣，可讓前方車輛第一時間察覺，進而禮讓救護車，另車身巴騰堡格紋設計，在一般車燈照射下，能維持視線500公尺內清晰可見的高辨識度，大幅提升安全性，確保救護人員執行緊急救護工作安全無虞。