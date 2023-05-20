南韓女團BLACKPINK今（20日）晚在澳門舉辦演唱會，吸引不少明星和名人到場朝聖，包含Angelababy（楊穎，baby）、陳喬恩、曾黎、何猷君等，而歐陽娜娜也被捕獲在現場，一襲清涼打扮，讓網友都驚呼原來她私下身材這麼辣。

歐陽娜娜今到BLACKPINK演唱會朝聖，穿著低胸小可愛外搭黑色外套的她，在路人的鏡頭下，狀態依舊超好，而且小可愛襯托出她上圍，看起來更加豐滿，讓網友都被她的火辣身材給吸引。

「歐陽娜娜好漂亮好好看」、「感覺歐陽娜娜好有氣質」、「天啊，身材也太好」、「真羨慕我也想偶遇歐陽娜娜」、「好美好瘦喔」、「救命，突然發現她還挺漂亮的」。

藝人歐陽娜娜是演藝圈著名的星二代，外型清新甜美，還有長年學音樂的獨特氣質，讓她人氣居高不下，近年來把事業重心放在大陸，現已22歲的她，漸漸轉大人，偶爾會展現小女人的性感一面，平時常會分享私下穿搭的她，日前穿了一套緊身上衣，雖然全身包緊緊，但超兇上圍曲線完全一覽無遺，讓網友都驚呼「這是歐陽娜娜？身材這麼好了」。