國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選，侯友宜20日出席《董事長開講》粉絲見面會時表示，如果他有機會到中央服務，一定會把新北市的大小建設，速度更快一點，讓欠的資源補得更多。

國民黨前台南市議員謝龍介20日在《董事長開講》粉絲見面會中表示，侯友宜勇敢捍衛新北市，就會勇敢捍衛台灣，所以我們用一百多萬的票為他加油，讓他當選，送他進總統府。

侯友宜表示，他這幾年在新北市擔任市長，遇到疫情、還有大建設的部分，他覺得新北市的發展可以更快，不能拖拖拉拉。當時發生疫情，開始戴口罩時，中央說健康的人不用戴，不健康的人才要戴，明明口罩不夠，說實話就好了，最後又說每個人都要戴口罩，因那時口罩夠了，不能這樣子，夠不夠要說清楚。

侯友宜接著指出，他原本是說要做PCR，阻絕於境外，但說了半天，也沒人理他，他也說不贏人家。那個過程，不要說欠疫苗，還有太多的事，很多案子送上去就卡住，更不用說新北市資源比別人少，所以他常說中央要拿出行政效率，要尊重地方在第一線，看到問題就要解決。

侯友宜表示，新北市民和他的感情，一輩子都連在一起。今天如果他有機會到中央服務，一定會把新北市的大小建設，速度更快一點，讓欠的資源，補得更多，讓新北市2030的願景一定成功、一定成功。此話一出，底下觀眾響起一片掌聲。