百萬Youtuber滴妹(都冠伶)以英文教學影片走紅後，除了投資飲料店，還發行過2張單曲，可說是多才多藝。本月26日，迪士尼電影《小美人魚》即將上映，她上傳翻唱經典主題曲《Part of Your World》的影片，可見她化身為一隻小美人魚，上半身只用貝殼胸罩遮住重點部位，還會用尾巴輕輕拍打海面，營造出如夢似幻的氛圍，讓人看得心醉神怡。

滴妹暌違多年，20日在個人頻道上傳翻唱《小美人魚》主題曲的影片，她表示拍攝這部作品非常辛苦，還因此生了兩個禮拜的大病，對生命有不同的感悟，但看到成品後，感到很激動：「終於，圓了這場夢」，並希望大家把歌曲分享出去，也祝福所有粉絲520快樂。

影片中，滴妹主要穿了兩套造型，可見穿著美人魚裝的她，先坐在海邊的岩石上唱歌，大方展現酥胸曲線跟白皙肌膚，歌聲也相當優美，而隨著歌曲進入高潮，鏡頭帶到換了一套白紗洋裝的滴妹，長出人類的雙腳，踏進海水裡，時而開心地轉圈圈，時而蹲下來玩沙，呼應美人魚變成人的劇情。

粉絲們紛紛在留言區稱讚：「超美的愛麗兒，滴妹的聲音也很好聽」、「MV好好看，喜歡人魚的妝感和白紗的造型，敲碗兩個造型的對唱版QAQ」、「這個美人魚很漂亮，秒衝電影院看的那種」、「第一次發現滴妹除了好看、歌聲好、個性好、身材也好好喔」、「原來妳就是小美人魚現實版」。