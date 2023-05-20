七大工業國集團（G7）廣島峰會20日舉行第二天會議，當天下午提前發表本屆峰會的《領袖公報》，對中國在南海「軍事化活動」提出警告，並暗批中國「經濟脅迫」，也重申台海的和平穩定對國際社會安全與繁榮不可或缺。G7領袖同時表明，希望與北京構建「具有建設性的穩定關係」，還表示在國際問題上需要與中國合作。

G7領袖強調，「與中國坦誠接觸和直接表達我們關切的重要性」。「我們的政策方針不是為了傷害中國，也不是為了阻撓中國的經濟進步和發展。」G7國家無意與中國「脫鉤或向內轉」，但認為經濟韌性須「去風險化和多元化」。公報中並呼籲中國運用影響力，促使俄羅斯從烏克蘭撤軍。G7領袖「重申堅定不移地支持烏克蘭，需要多少就支持多少，以建立公正、全面和持久的和平。」

公報還強調自由開放印太地區的重要性，稱必須確保主權、領土完整、和平解決爭端以及基本自由和人權等共同原則。G7領袖對東海及南海情勢表達「嚴重關切」，並「強烈反對任何藉由武力或恫嚇片面改變現狀的嘗試」。公報說，「中國在南海廣泛的海事權利聲索沒有法律依據，我們反對中國在該地區的軍事化活動。」

G7領袖也寫道：「我們重申台灣海峽和平與穩定的重要性，它對國際社會的安全與繁榮不可或缺。G7成員國在台灣問題上的基本立場沒有改變，包括聲明的一個中國政策。我們呼籲和平解決兩岸問題。」公報中亦對西藏、新疆及香港議題表示關切。

英國《金融時報》說，該公報內容是G7迄今對北京最強烈的批評。公報中還指責所謂「經濟脅迫」，即利用懲罰性貿易行為在政治爭端上脅迫各國。20日，G7領袖討論「經濟的強韌性及經濟安全保障」議題，也首度發表相關領袖聲明，宣布將創建新框架「應對經濟脅迫的協調平台」，共同評估脅迫行為並進行遏制。

美日印澳領袖20日另在場邊舉行「四方安全對話」（Quad）峰會，會後聲明也強調「反對以武力片面改變現狀」。G7廣島峰會21日閉幕，《領袖公報》原計畫當天發布。日本政府稱，韓國和印度等8國領袖與會的擴大會議已於20日下午開始，「僅限G7的討論已基本結束」，因此提前發布公報。日媒則猜測，可能是烏克蘭總統澤倫斯基訪日奪走焦點，為吸引各界對公報的關注而提前公布。

中國外交部發言人20日表示，G7不顧中方嚴重關切，執意操弄涉華議題、抹黑攻擊中國、粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向峰會主辦方日本等有關方面提出嚴正交涉。另一方面，我外交部則表示，感謝G7成員國對台海和平穩定的重視，凸顯台灣安全已成為全球共同議題，台灣將持續與理念相近國攜手合作。