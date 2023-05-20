台中市賴姓高三男學生擁有5億元房產身價，5月4日和處理阿公遺產的夏姓代書助理登記同性結婚，卻在2小時後墜樓身亡，家屬質疑死因不單純，已請中山醫大法醫系主任高大成明日前往現場勘查，並到殯儀館檢驗遺體，希望進一步釐清死因。

高大成也證實此事，他將就日前提出的諸多疑點，包含高樓墜落的傷勢，被發現時一度被誤認是路倒，釐清是生前或死後墜樓，還是死後被棄屍路邊，解剖體內是否有藥物。

賴姓高三男學生擁有5億元房產身價，5月4日和處理阿公遺產的夏姓代書助理登記同性結婚，卻在2小時後墜樓身亡，家屬質疑死因不單純。賴母委任律師許哲維表示，賴男才剛考上大學，剛要展開新的人生，且之前完全沒有任何自殺傾向，家屬認為賴男沒有跳樓的可能性，懷疑他是被推下去或下藥後丟下樓。

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