美中球隊皇家本季位於分區墊底，戰績只優過全大聯盟爐主運動家，無論是團隊打擊率及自責分率，皇家都排在倒數前5位，其中以先發投手萊爾斯（Jordan Lyles）的「大爆炸」最引人關注，目前9場先發不但1勝未得，還慘吞開季7連敗。

目前達到大聯盟規定局數的共有71名投手，萊爾斯拿下0勝7負、自責分率7.14皆為最慘，本季前以2年1700萬美元（約新台幣5億2631萬元）加盟皇家，萊爾斯被期望能在皇家先發輪值中扮演中堅角色，如今卻讓球隊大失所望，表現比起回鍋的老大哥葛倫基（Zack Greinke）還要差。

萊爾斯2011年登上大聯盟，累積66勝97敗，防禦率5.18雖是比較遜色的一環，但前兩個賽季都至少吃下179局，工作馬特質顯露無疑，此外取得勝投的能力也不差，除了2020年縮水賽季外，萊爾斯連續3個賽季都能拿下雙位數勝投，不以季後賽為目標的皇家，確實需要經驗豐富的老將撐起先發輪值。

從數據上來看，萊爾斯去年賽季的被打擊率為2成76，本季反而下降到2成54，但大幅成長的是5成56被長打率，萊爾斯遭擊出的52支安打當中，全壘打有14支、二壘安18支，只要被敲安就有一半的機率形成長打。運動家日籍先發投手藤浪晉太郎歷經3場先發崩盤後遭移往牛棚，就看皇家對萊爾斯有多大耐心了。