新北市長侯友宜日前正式接受國民黨徵召參選 2024 總統，今( 20 )日晚間到三重參加《董事長開講》粉絲見面會，有民眾直球提問，「對核電廠延役和延四啟用的看法」，侯友宜表示，2025非核家園確定做不到，就一定要調整整體的能源配比，只要是多元、乾淨的能源都可以使用。

現場觀眾提問，電力關係到產業發展和整體國家競爭力，「請問您對於核電廠延役的立場，以及對核四啟用有甚麼看法？」侯友宜回應，最重要的是台灣不能缺電，要用多元分配的方式，讓電不會缺，現在核電廠一間一間陸續關閉，核二、核三也會陸續除役，「民進黨說的『2025非核家園』一定做不到」，因為綠電要占比 20%，這確定是做不到。

侯友宜表示，既然2025非核家園確定做不到，整體能源配比一定要調整，若不調整，產業用電就撐不住；若未來有機會為台灣做事，對於能源的配比，一定要用多元的方式，重新做好能源配比，才能解決缺電問題。

侯友宜也說，其實只要是多元、乾淨的能源，都可以使用，這是一個大方向，若有機會能夠執政，對於能源配比，一定會使用最乾淨的能源，來讓台灣有一個好的環境。